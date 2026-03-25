Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Patent kurumunun kuruluşundan bu yana kuruma yapılan başvuru sayılarını paylaştı.

TSO'dan yapılan bilgilendirmeye göre Türk Patent kurumunun kuruluşundan bu yana Bilecik’ten, 1929 marka, 221 patent, 97 faydalı model, 784 tasarım başvurusu yapıldığı açıklandı.

Yapılan bilgilendirmede ayrıca bugüne kadar Bilecik'ten 2029 sınai mülkiyet hakkı tescil edildiği belirtildi.

Bilecik'in 14 tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunduğu belirtilen açıklamada 2025 yılında kuruma yapılan başvuru sayıları da paylaşıldı.

Buna göre 2025 yılında Bilecik'ten Türk Patent Kurumuna, 178 marka, 19 patent, 3 faydalı model, 36 tasarım başvurusu yapıldı.

Ayrıca 2025 yılında 162 sınai mülkiyet hakkı tescil edildi.

Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, 'Bilecik, inovasyon ve markalaşma potansiyeliyle sınai mülkiyet ekosistemine katkısını güçlendiriyor." denildi.