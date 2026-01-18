Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru S.Y., eski eşi A.Ç. ile evlenen ve ilk eşini ile çocuğunu görmek üzere Bilecik’e gelen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü personeli H.Ç.’yi tabancayla sol bacağından vurdu.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan polis memuru H.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, inceleme yapılması amacıyla olay yeri jandarmaya teslim edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.