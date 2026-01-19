Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ
Bilecik'te akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki şahıs birbirini silahla yaraladı.
Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 kişi arasında önce tartışma yaşandığı, ardından tartışmanın büyümesi ile silahlarına sarılan şahıslar birbirlerini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, şahıslar hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan polis olay yerini güvenlik şeridine alarak inceleme başlatırken, geniş güvenlik önlemi aldı.