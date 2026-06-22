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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'te bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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‎Edinilen bilgilere göre, "Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle İşlenmesi" kapsamında İstanbul merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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‎Operasyon kapsamında Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen adrese polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli K.O. yakalanarak gözaltına alındı.

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‎Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda inceleme yapılmak üzere 12 adet dijital materyale el konuldu.