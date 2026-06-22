Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, "Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle İşlenmesi" kapsamında İstanbul merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen adrese polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli K.O. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda inceleme yapılmak üzere 12 adet dijital materyale el konuldu.