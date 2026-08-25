Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te Kütahya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüste bulunan 22 yolcu tahliye edilirken, araçtan indiği sırada ayak bileği burkulan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
Olay, Bilecik merkeze bağlı Kurtköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.R.Ş. idaresindeki 26 A*H 0*2 plakalı yolcu otobüsünün seyir halindeyken arka motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Yangının fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü durdururken, araçta bulunan 22 yolcu kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek araçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Tahliye sırasında otobüsten inen yolculardan F.K., ayak bileğinin burkulması sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcuya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Öte yandan yangınla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.