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Kaynak: İHA

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden, H.B. idaresindeki 06 EAH 712 çekici plakalı tuğla yüklü tır, Bozüyük Devlet Hastanesi yakınlarında dorse bölümündeki lastiğinden alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü H.B, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.