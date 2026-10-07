Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te D-650 karayolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, İ.M. idaresindeki otomobil D-650 karayolunda ilerlediği sırada Vezirhan beldesi yakınlarında motor bölümünden aniden alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine durum ekiplere bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri ise yangın nedeniyle karayolunda güvenlik önlemi aldı.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından D-650 karayolunda trafik kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.