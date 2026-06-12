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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te seyir halindeki çekici alev alarak yandı.

Bozüyük-İnegöl yolu üzerinde seyir halindeki16 BZ* 16* plakalı çekicinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başlaması üzerine araç sürücüsü aracı hemen terk etti. Araçtan kısa süre sonra alevler yükselmeye başladı.

Araç yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçtaki yangına müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.