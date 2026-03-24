Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı.

Bozüyük’ün Aşağı Armutlu Köyü mevkiinde ilerleyen M.Ş. idaresindeki 26 E 2700 plakalı araçta yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü M.Ş. aracı durdu.

Sürücü M.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ş. ve G.E.Ş. araçtan çıkmayı başarırken araç alev alev yandı.

İhbar üzerine olay yerine Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Olayda yaralana olmazken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.