Bilecik’te seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
Bilecik Merkez’e bağlı Koyunköy mevkiinde seyir halindeki 16 P* 9** plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başlaması üzerine durumu fark eden sürücüsü Y.Ö. aracı hemen yolun kenarın çekti. Sürücü araçtan çıkarken olayın ihbar edilmesi sonrası bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.