

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından servis şoförleri ve rehber personellere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve yeni eklenen maddeler, trafik kuralları ve sürücü sorumlulukları, öğrenci güvenliğine yönelik alınması gereken tedbirler, servis araçları mevzuatı ve yasal yükümlülükler, iletişim ve davranış konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyumunu artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla alınması gereken tedbirler anlatıldı.