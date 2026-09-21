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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Gaziler Günü programı, Jandarma Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemekle devam etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa il protokolü, kahraman gaziler ve aileleri ile aziz şehitlerin yakınları katıldı.

Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenilirken, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vatan uğruna fedakârlık gösteren gazilere duyulan minnet ve şükran ifade edildi.

Şehitlerin emaneti olan ailelerin ve gazilerin her zaman yanlarında olunduğu mesajının verildiği program, birlikte yenilen yemeğin ardından sona erdi.