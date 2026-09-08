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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’te polis ekiplerinin şehirlerarası otobüste gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

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‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

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‎Operasyon kapsamında şehirlerarası otobüste seyahat eden şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.

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‎Olayla bağlantılı 2 şüpheli; “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” ile “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçları kapsamında yakalandı.