Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te polis ekiplerinin şehirlerarası otobüste gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında şehirlerarası otobüste seyahat eden şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 2 şüpheli; “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” ile “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçları kapsamında yakalandı.