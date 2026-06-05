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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin şehir içi toplu taşıma ücretlerinin arttırılması talebi Haziran ayı Belediye Meclisi gündemine alınarak, meclisin ilk toplantısında Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edilmişti.

Bilecik Belediye Meclisinin Haziran ayı ikinci toplantısında Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen rapor görüşülerek şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

Ücret ve Tarife Komisyonu Başkanı Erkan Beler tarafından okunan raporda “Bilecik Belediye Meclisinin 04.09.2025 tarih ve 104 sayılı kararı ile şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanacak bilet ücret tarifeleri belirlenmiştir. Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından Bilecik Belediye Başkanlığı'na hitaben verilen 17.04.2026 tarihli dilekçede şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi talep edilmektedir.” denildi.

Komisyon Başkanı Beler, Ücret ve Tarife Komisyonunun, geçen süre zarfına ilişkin enflasyon oranları ve çevre illerdeki fiyat tarifelerini de dikkate alarak, Bilecik Belediyesinden çalışma ruhsatı alarak şehir içi toplu taşıma faaliyeti yapan Özel Halk Otobüslerinde (Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nde) uygulanacak olan bilet ücret tarifelerinin belirlendiğini ifade etti.

Ücret ve tarife Komisyonu;

(Akıllı Kart) Normal Tam Ücret, 30,00-TL’den 40,00-TL’ye,

(Akıllı Kart) Öğrenci Ücreti, 20,00-TL’den 27,00-TL’ye,

Temassız Banka/Kredi Kartı İle Biniş Ücreti (Tam ve Öğrenci), 35,00-TL’den 45,00-TL’ye

QR ve NFC Bilet Ücreti (Tek Kullanımlık-Tam ve Öğrenci), 35,00-TL’den 45,00-TL’ye yükseltilerek tek tarife şeklinde belirlenmesine, oy çokluğu ile karar verdi.

Komisyon raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada CHP’li üyelerin kabul, MHP’li üyelerin ret ve AK Partili üyelerin çekimser oyları ile oy çokluğu ile Bilecik’te toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.