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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Meclisinin Haziran ayı ilk toplantısında, meclis gündemine ek gündem olarak Belediye Başkanlığı tarafından getirilen şehir içi minibüs ücretlerinde artış yapılması talebi Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edildi.

Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin Eskişehir 2. İdare Mahkemesine açtığı dava sonrası mahkeme Bilecik Belediyesi tarafından işletilen Elektronik Ücret Toplama Sistemi ihalesini iptal etmiş ve minibüs esnafı da bunun üzerine araçlarındaki kartlı sistemleri kapatarak nakit ödeme almaya başlamıştı.

Bilecik Belediye Meclisinin Haziran ayı ilk toplantısında Zabıta Müdürü Mücahit ÖndersevMeclis Üyelerine verdiği bilgide, Mahkemenin verdiği karar sonrası belediye olarak yapıları çalışma ile karara uygun şekilde toplu taşımanın kartlı sistem uygulamasının işletilmeye devam ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Subaşı da minibüsçülerin kart sistemini kapatması halinde araçlardaki kamera sistemlerinin de devre dışı kaldığını ve bu durumun hem vatandaşlar hem de minibüs esnafı için risk oluşturduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir içi minibüs esnafı tarafından talep edilen ücret artışı ile ilgili verdiği bilgide yapılacak ücret artışının Elektronik Ücret Toplama Sistemi kullanan minibüs esnafı için geçerli olacağının altını çizdi.

Başkan Subaşı Elektronik Ücret Toplama Sisteminde yapılacak ücret artışının belirlenmesi için konunun Ücret ve Tarife Komisyonuna havalesini meclis üyelerinin oylarına sunarken konu, CHP Meclis Üyelerinin kabul oyları ile oy çokluğu ile komisyona havale edildi.