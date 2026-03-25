Bilecik’in Osmaneli ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü mevkiinde meydana geldi. D-650 karayolunda ilerleyen B. G. idaresindeki 41 R* *** plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü B.G. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Z.G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.