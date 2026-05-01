Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu’nun arka kısmındaki bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede depo olarak kullanılan konteynır içerisinde bulunan boya kutuları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan diğer konteynıra sıçradı. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası kentin dört bir yanından fark edilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Bilecik Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde:

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangın çıkan her iki konteynırda da büyük çapta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.