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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 990 bin TL olduğu belirtilen 202 adet sahte dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Osmaneli ilçesinde içerisinde M.G.E. ve E.Ş.’nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçtaki şahısların şüpheli hareketleri üzerine ekipler tarafından arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 202 adet sahte dolar bulundu. Ele geçirilen sahte paraların piyasa değerinin yaklaşık 990 bin TL olduğu bildirildi.

Olayın ardından M.G.E. ve E.Ş. isimli 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.