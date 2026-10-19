Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla jandarma ekiplerince sürdürülen denetim ve takip çalışmaları aralıksız devam ediyor.
2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz takip ve incelemeler neticesinde; "Resmî Belgede Sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen şahsın adresi belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs, mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Jandarma ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.