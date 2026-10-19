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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

‎​Bilecik genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla jandarma ekiplerince sürdürülen denetim ve takip çalışmaları aralıksız devam ediyor.

‎​2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

‎​Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz takip ve incelemeler neticesinde; "Resmî Belgede Sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen şahsın adresi belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

‎​TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

‎​Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs, mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

‎​Jandarma ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.