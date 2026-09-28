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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türkiye Bisiklet Federasyonu Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etkinlikler Kurulu tarafından ülke genelinde düzenlenen “Türkiye Pedallıyor” etkinliği Bilecik’te de gerçekleştirildi.

“Bilecik Pedallıyor” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Yeşilay da katılarak sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Etkinlik Türkiye Bisiklet Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz’un koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanından başlayarak Atatürk Ormanında son buldu.

Yeşilay tarafından yapılan açıklamada bisiklet kullanımının hareketli yaşamı desteklediğine, çevre dostu ulaşımın ve sağlıklı yaşam kültürünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

Etkinlikle vatandaşların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve bisiklet kullanımına yönelik farkındalığın artırılması hedeflenirken, katılımcılar sağlıklı bir yaşam için pedal çevirmeye devam edilmesi çağrısında bulundular.

Etkinlik sonunda organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür edildi.