Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü tanı süreci, donör bakımı ve organ bağışı süreçlerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.
Hastanenin toplantı salonundaki verilen eğitim Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında beyin ölümü işleyişi, potansiyel donörlerin bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve organ bağışının sağlık hizmetlerindeki önemi ele alındı.
Eğitimin ardından bilgi ve deneyimlerini hastane personeli ile paylaşan Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi ekibine teşekkür edildi.