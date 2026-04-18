Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, Bozüyük 3 Nolu Sağlık Ocağı'nı ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çeşitli konularda bilgi verdi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, iletişim yoluyla dolandırıcılık, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı, dolandırıcılık çeşitleri, toplum destekli polislik hizmetleri ve genel güvenlik konuları ele alındı. Polis ekipleri, özellikle son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.