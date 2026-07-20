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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bir şüpheliye ait ev, eklentiler ve araçta yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulmasının önlenmesi ve bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında ortak çalışma yürüttü.

Yapılan saha araştırmaları sonucunda Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan R.D. isimli şüpheli takibe alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin evinde, eklentilerinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 1 adet av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjörler ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheli R.D. hakkında ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin ruhsatsız silahlarla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.