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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin yapılacak çalışmalar planlandı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyon Toplantısı, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya il genelinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışma alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek gelecek döneme ilişkin planlamalar görüşüldü. Rehberlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve koordineli yürütülmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Gündem başlıklarından birini de Tercih Danışmanlığı oluşturdu. Bu kapsamda öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirilerek uygulama sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.