Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, Bilecik genelindeki okul ve kurum yöneticilerine yönelik Psikososyal Müdahale Çalışmaları Kapsamında Rehberlik Farkındalık Semineri gerçekleştirildi.
Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleşen seminerde; eğitim kurumlarında psikososyal müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi, olası kriz durumlarında izlenecek yol haritaları, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin psikososyal iyi oluşunu desteklemeye yönelik uygulamalar ele alındı.
Program kapsamında, okul yöneticilerinin rehberlik hizmetlerindeki rolü ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanırken, sağlıklı, güvenli ve destekleyici eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.