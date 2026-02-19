Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle birlikte Bilecik’te camiler dolup taştı. Vatandaşlar, Ramazan’ın ilk teravih namazını eda etmek için kent genelindeki camilere akın etti. Başta Kayıboyu Camii ve Şerifpaşa Camii olmak üzere birçok camide büyük bir manevi atmosfer yaşandı.

İMAM HATİP TATBİKAT CAMİİ’NDE HATİMLE TERAVİH NAMAZI

Bu yıl Ramazan’a ayrı bir anlam katan hatimle teravih namazı İmam Hatip Tatbikat Camii’nde eda edildi. Kur’an-ı Kerim’in her gece bir cüzünün okunarak ay boyunca hatmedildiği bu özel ibadet, cemaat tarafından yoğun ilgi gördü.

Namaz öncesinde cemaate hitap eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, vatandaşlara Ramazan ayının fazileti ve hatimle teravihin önemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Ramazan’ın; sabır, paylaşma ve arınma ayı olduğuna dikkat çeken Dilek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vaktin girmesiyle birlikte Müftü Dilek tarafından yılın ilk hatimle teravih namazı kılındı.