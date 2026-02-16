

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Ramazan ayına sayılı günler kala pide fiyatları da belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu yaptığı açıklamaya ile ramazan pidesinin kilo fiyatını 100 TL olarak açıklamıştı. Federasyon tarafından yapılan pide fiyatı açıklamasının ardından Bilecik’te de yapılan toplantı sonrası ramazan pidesinin bu sene kaç liradan satılacağı belli oldu.

Pide ücretlerinin belirlenmesi için yapılan ilk toplantı sonucunda fırıncılar 300 gr. pidenin 30 TL’den satılmasını istemişti. Fırıncıların bu talebine Valilik tarafından itiraz edildi ve pide fiyatlarının belirlenmesi için uzlaşma komisyonu toplandı.

Vali Yardımcısı Şahin Arsal Başkanlığında toplanan uzlaşma komisyonunda 2026 yılı Ramazan ayında Bilecik’te 320 gr. pidenin 30 TL ücretten satılmasına oy çokluğu ile karar verildi.