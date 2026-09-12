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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirmeye devam ediyor.

Ekipler tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 28 vatandaşla birebir görüşme yapıldı.

Vatandaşlara özellikle iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları ve dolandırıcıların kullandığı yöntemler hakkında bilgi verildi. Çalışmada ayrıca Hayat 112 uygulaması, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Polis ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda ilgili birimlere başvurmaları konusunda uyarılarda bulunurken, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Tuzaklar değişir, dikkatin seni korur” mesajına yer verilerek farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.