Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru Murat Bayırlı, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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‎Edinilen bilgiye göre, Polis Memuru Murat Bayırlı'ya ulaşamayan ailesi ve meslektaşları görev yerine geldi. Polis memurunun görev yerinde hareketsiz bulunması üzerine sağlik ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Bayırlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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‎Murat Bayırlı'nın vefatı, ailesi, mesai arkadaşları ve Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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‎Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, görevi başında hayatını kaybeden Polis Memuru Murat Bayırlı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.