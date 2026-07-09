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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Plastik Kapak Toplama Yarışması kapsamında temin edilen tekerlekli sandalyelerin ihtiyacı olan vatandaşlara teslim törenine katıldı.

Çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla Bilecik genelindeki okullar arasında düzenlenen Plastik Kapak Toplama Yarışması kapsamında yaklaşık 5 ton plastik kapak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan kapaklar karşılığında temin edilen 6 akülü ve 11 aküsüz tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle ihtiyacı olan vatandaşlara teslim edildi.

Vali Sözer, çevreye duyarlılığın aynı zamanda toplumsal dayanışmaya da dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projeye katkı sunan öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.