

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te faaliyet gösteren ve son dönemde düzenlediği sosyal faaliyetlerle adından söz ettiren Pazaryerliler Dernek Başkanı Ahmet Demirel ve beraberindeki dernek üyeleri Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Bilecik’teki banka müdürlerini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Demirel ve dernek üyeleri ziyaretlerinde Başsavcı Olgun ve banka müdürlerine dernek faaliyetleri hakkında bilgiler vererek ileride yapmaya planladıkları faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Başsavcı Olgun ve bankaların müdürleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek sivil toplum kuruluşlarının şehirlerdeki önemine vurgu yaptılar.