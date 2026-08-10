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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Karaköy Köyü ile Pazaryeri ilçe merkezi arasında yapılması planlanan duble yol projesi kapsamında, güzergâhı arazilerinden geçecek vatandaşlarla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Jandarma Komutanı ve Karaköy Köyü Muhtarının da katıldığı halk buluşmasında, proje süreci hakkında vatandaşlara detaylı bilgi verilerek görüş ve talepleri dinlendi.

Toplantıda, çalışmanın planlanan uygulama süreci hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılırken, vatandaşların soruları da ilgili kurum yetkililerince cevaplandırıldı.