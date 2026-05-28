Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te geyiğin otomobilin sağ ön camına çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik ‘in Bozüyük ilçesi Cihangazi köyü mevkiinde Tavşanlı-Bozüyük yolu üzerinde, seyir halindeki M. A. idaresindeki 41 AI* 45* plakalı aracın sağ ön camına bir geyik çarptı.

Meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan M. A. ve A. H. A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şahısların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.