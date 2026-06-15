Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik-Bozüyük karayolu Şelale rampalarında meydana geldi. M.U. idaresindeki 34 GJ* 36* plakalı otomobil Eskişehir istikametinde ilerlediği esnada aynı yönde seyreden A.Y. idaresindeki 43 AG* 47* plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.O. hafif şekilde yaralandı.
Öte yandan jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.