Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra boş araziye savruldu. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, D-650 karayolu üzerinde bulunan Karaköy Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.T. yönetimindeki 11 AAC *** plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki refüje çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan araç boş araziye savruldu.
Kazada sürücü K.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi B.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.