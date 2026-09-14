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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde, SGK mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.