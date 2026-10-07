Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Bilecik Merkez’e bağlı Kurtköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki otomobil köy içerisinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü A.Ş. hafif şekilde yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.