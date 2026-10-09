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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te D-650 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik’te sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 05.00 sıralarında D-650 karayolunun Demirköy mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametine seyir halinde olan S.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü S.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A., K.E., H.U.E. ve M.S.A. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.