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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, bahçe sahibinin müdahalesiyle ekipler olay yerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, Bilecik Merkez Pelitözü Göleti yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaşmadan önce yangına müdahale eden bahçe sahibi, alevleri çevreye yayılmadan söndürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede yangının küçük çaplı bir alanda etkili olduğu belirlenirken, olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.