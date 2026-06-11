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Kaynak: İHA

OSMANGAZİ TÜNELİ'NDE FECİ ÇARPIŞMA

Kaza, Bilecik-Sakarya-İstanbul D-650 kara yolunda bulunan Osmangazi Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali A. yönetimindeki 11 ABR 808 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Aydın A. idaresindeki 06 FEB 539 plakalı traktöre henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Aydın A. ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü Ali A. ile araçta yolcu olarak bulunan Özdemir Ç. hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yetkililer, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.