Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Ormanlarımızın korunması ve olası yangınların önlenmesi amacıyla Bilecik genelinde uygulanacak tedbir kararları açıklandı.

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‎Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, Yeşil Vatan'ın korunması için tüm vatandaşların alınan kararlara hassasiyetle riayet etmelerinin önem taşıdığı belirtildi.

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‎Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

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‎Ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına giriş kısıtlamaları 1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

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Yangınla mücadele ekipleri ise 1 Haziran - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında 7 gün 24 saat esasına göre sahada denetim gerçekleştirecek.

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‎Resmi olarak belirlenmiş tescilli mesire alanları ve izinli kır lokantaları dışında, il genelindeki ormanlık alanlarda ateşli veya ateşsiz piknik yapılması belirlenen tarihe kadar tamamen yasaklandı.

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‎Orman sınırları içerisinde mangal yakılması, semaver kullanılması, kamp ateşi yakılması ve kontrolsüz tüm açık alan etkinlikleri belirlenen tarihe kadar kesinlikle yasak olacak.

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‎Orman sınırına 4 kilometre mesafe içerisindeki alanlarda anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakılması, bitki örtüsü temizliği yapılması ile havai fişek ve benzeri her türlü yanıcı maddenin kullanılması da yasaklandı.

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‎Orman içi ve kenarındaki yollarda düzenlenecek ATV organizasyonları, motosiklet turları, bisiklet etkinlikleri, şenlikler ve kır düğünleri için ilgili kurumlardan önceden izin alınması gerekecek.

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‎Valilik, izinsiz etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bildirdi.