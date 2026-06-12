Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Ormanlarımızın korunması ve olası yangınların önlenmesi amacıyla Bilecik genelinde uygulanacak tedbir kararları açıklandı.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, Yeşil Vatan'ın korunması için tüm vatandaşların alınan kararlara hassasiyetle riayet etmelerinin önem taşıdığı belirtildi.
Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
Ormanlık alanlara, yaylalara ve orman yollarına giriş kısıtlamaları 1 Haziran - 1 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Yangınla mücadele ekipleri ise 1 Haziran - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında 7 gün 24 saat esasına göre sahada denetim gerçekleştirecek.
Resmi olarak belirlenmiş tescilli mesire alanları ve izinli kır lokantaları dışında, il genelindeki ormanlık alanlarda ateşli veya ateşsiz piknik yapılması belirlenen tarihe kadar tamamen yasaklandı.
Orman sınırları içerisinde mangal yakılması, semaver kullanılması, kamp ateşi yakılması ve kontrolsüz tüm açık alan etkinlikleri belirlenen tarihe kadar kesinlikle yasak olacak.
Orman sınırına 4 kilometre mesafe içerisindeki alanlarda anız yakılması, bağ ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakılması, bitki örtüsü temizliği yapılması ile havai fişek ve benzeri her türlü yanıcı maddenin kullanılması da yasaklandı.
Orman içi ve kenarındaki yollarda düzenlenecek ATV organizasyonları, motosiklet turları, bisiklet etkinlikleri, şenlikler ve kır düğünleri için ilgili kurumlardan önceden izin alınması gerekecek.
Valilik, izinsiz etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bildirdi.