

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’te Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, “2026 Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Sözer’in yanı sıra ilgili kurum amirleri katılım sağladı.

Toplantıda; orman yangınlarına karşı alınan önleyici tedbirler, riskli bölgelerde yürütülecek çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon süreçleri ile yangınlara hızlı ve etkin müdahaleye yönelik hazırlıklar ele alındı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz yaz aylarında özellikle Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinin etkilendiği büyük yangınlar meydana gelmiş ve iki ilçe köyleri ve ormanları yangınlardan büyük zarar görmüştü.