Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettikleri yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bilecik’te orman yangını kontrol altına alındı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye köyü yolundaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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