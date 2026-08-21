Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Akköy ile Karaağaç sınırından gelen yangın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

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‎Edinilen bilgilere göre, Akköy-Karaağaç sınırında yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale amacıyla 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankeri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.

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‎Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alana ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken, büyük oranda kontrol altına alındığı ve ekiplerin soğutma çalışmalatının sürdüğü öğrenildi.