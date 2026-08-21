Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Akköy ile Karaağaç sınırından gelen yangın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Edinilen bilgilere göre, Akköy-Karaağaç sınırında yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale amacıyla 2 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankeri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alana ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmazken, büyük oranda kontrol altına alındığı ve ekiplerin soğutma çalışmalatının sürdüğü öğrenildi.