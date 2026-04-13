Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te Orman emvali kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan ekipler 1 şüpheli şahsı suçüstü yakaladı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu Köyü’nde orman emvali kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.
Ekipler yaptıkları çalışma sonrası 4 ster kaçak orman emvali yüklü aracı sürücüsü ile birlikte yakaladı.
Jandarma ekiplerinin olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.