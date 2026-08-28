Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yurttaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürmesi adına yürüttüğü denetimleri kesintisiz sürdürüyor. Doğaya ve çevreye zarar veren eylemlere karşı mücadelesini sürdüren ekipler, ormanlık alana atık bıraktığı belirlenen kişileri tespit etti. Sahaya atılan birikintilerin hızlıca temizlenmesini sağlayan yetkililer, usulsüz işlem yapan şahıslar hakkında resmi tutanak hazırladı.

Zabıta ekipleri yürütülen işlemde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesini esas aldı. Bireysel veya evsel atıkların belirlenen toplama ve depolama alanlarının dışına atılarak çevrenin kirletilmesini yasaklayan ilgili mevzuat uyarınca, kurallara uymayan kişilere idari para cezası kesildi.

Eski atık sahasının orman alanı statüsüyle koruma altına alındığını hatırlatan Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye çöp dökülmesine kesinlikle müsaade edilmediğini vurguladı. Söz konusu alanın güvenlik kameralarıyla sürekli gözetim altında tutulduğunu belirten ekipler; inşaat hafriyatı, eski mobilya, beyaz eşya ve benzeri malzemelerin bu sahalara bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde denetim ve saha incelemelerinin kararlılıkla süreceğini bildiren belediye ekipleri, tüm vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.