Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Osmaneli’de 2 depo ve 1 araçta arama gerçekleştirdi.
Yapılan arama sonucunda, 54.000 adet boş makaron, 39.600 adet dolu makaron, 167,5 kg kıyılmış tütün ve 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada kaçakçılık ve tütünle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.