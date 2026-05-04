Bilecik’te olumsuz hava şartları nedeni ile meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi D-650 karayolu, Gülümbe yol ayrımında meydana geldi. Ö. Ö.’nün kullandığı 11 ABA 509 plakalı otomobil, Bilecik istikametine ilerlerken olumsuz hava ve yol şartları ve bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak kaydı.

Kazanın ihbar edilmesi sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kazayla ilgili ekipler tarafından adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.