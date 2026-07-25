Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği koordinesinde, İl Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen deprem ve doğalgaz kaynaklı patlama senaryolu afet tatbikat başarıyla tamamlandı.

Senaryo kapsamında; kısmi çökme meydana gelen binada çıkan yangın, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi, arama-kurtarma, sağlık, güvenlik, haberleşme, enerji ve barınma hizmetleri başta olmak üzere tüm afet müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikata 34 araç, 133 kamu personeli ile birlikte 10 araç ve 63 personelden oluşan sivil toplum arama kurtarma ekipleri katıldı. Böylece toplam 44 araç ve 196 personel, afet anında kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kapasitesini sahada başarıyla uyguladı.

Vali Faik Oktay Sözer tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz tatbikatta; doğalgaz kaynaklı patlama, kısmi bina çökmesi ve yangın senaryosu kapsamında arama kurtarma, yangına müdahale, yaralıların tahliyesi, sağlık hizmetleri, güvenlik, haberleşme, enerji, barınma ve psikososyal destek başta olmak üzere tüm müdahale süreçlerini başarıyla uyguladık. Tatbikatta 34 kamu aracı ve 133 kamu personelinin yanı sıra, 10 araç ve 63 personelden oluşan sivil toplum arama kurtarma ekiplerimiz de görev aldı. Toplam 44 araç ve 196 personel, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu ve müdahale kapasitesini sahada başarıyla ortaya koydu. Gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı tatbikatla; afet anında hızlı, koordineli ve etkin müdahale kabiliyetimizi bir kez daha test ederek eksiklerimizi görme ve hazırlık seviyemizi daha da güçlendirme imkânı bulduk. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte afetlere karşı her zaman hazır olmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” dedi.