Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik genelinde çocukların güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen güvenlik denetimleri aralıksız devam ediyor.

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‎İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve tüm ilçelerde okul ve çevrelerine yönelik kapsamlı güvenlik kontrolleri gerçekleştiriliyor.

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EMNİYET VE JANDARMA SAHADA

‎Asayiş ve trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, okul çevreleri ile öğrenci giriş ve çıkış saatleri yakından takip ediliyor. Trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra okul servis araçları da detaylı incelemelerden geçirilerek gerekli tedbirler alınıyor.

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‎Yetkililer, geleceğin teminatı olan çocukların huzuru ve güvenliği için tüm birimlerle sahada olmaya, denetim ve tedbirleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.